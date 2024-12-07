الرياضة - 10:43 - «الصحة»: عبوة لبن الأطفال تكلف الدولة 300 جنيه.. ورصدنا حالات صرف لمتوفين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:43 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التوصيات الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية زادت خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه كان هناك عدد من التوصيات القديمة بشأن ألبان الأطفال تم تغييرها.

وأكد أن «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «كريمة عوض»، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الوزارة أعلنت بوضوح التوصيات الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية والعديد من المنظمات المعنية بصحة الأم سواء الدولية أو المحلية، مضيفا أن الأفضل في تغذية الطفل هو لبن الأم لأنه يمكن الطفل من الحصول على النمو البدني والجهاز المناعي وأن كل الألبان الصناعية لا تحقق هذا الغرض.

وأشار إلى أن هناك ممارسات سيئة تم رصدها بشأن أضرار لبن الأطفال الصناعي.

وأكد أن منظومة ألبان الأطفال بالكامل مميكنة وتم التدريب على التعامل مع الأمهات والطفل.

وأوضح أن التوصيات الحديثة تؤكد أن الأم التي تعاني من مرض السكر يجب أن ترضع الطفل لكي يكون هناك اتزان في نسب السكر في الجسم، وتابع: «رصدنا حالات تصرف ألبان لأطفال متوفين»، مفيدا بأن عبوة لبن الأطفال تكلف الدولة حوالي 300 جنيه.