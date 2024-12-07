موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:27 - الراتب يصل إلى 15 ألف ريال.. وظائف خالية في السعودية (التخصصات والمزايا) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:27 - الراتب يصل إلى 15 ألف ريال.. وظائف خالية في السعودية (التخصصات والمزايا) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:27 - الراتب يصل إلى 15 ألف ريال.. وظائف خالية في السعودية (التخصصات والمزايا) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:27 مساءً - وظائف شاغرة في السعودية.. كشفت وزارة العمل عن وجود وظائف شاغرة في عدد من التخصصات الهندسية والإدارية، للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية، في شركة المياه الخليجية للمقاولات.

الوظائف الشاغرة في السعودية

- 2 محاسبين ذوي خبرة في شركات مقاولات.

- مشاريع بنية تحتية، على أن يكون المتقدم ذا خبرة من 3 إلى 7 سنوات.

- 1 مهندس ميكانيكا مشتريات «محطات معالجة المياه، على أن يكون المتقدم ذا خبرة من 3 إلى 10 سنوات.

- 5 مهندسين ميكانيكا على أن يكون المتقدم ذا خبرة من 5 إلى 15 سنة.

- 5 مهندسين مدني خبرة على أن يكون المتقدم ذا من 5 إلى 15 سنة.

- 5 مهندسين كهرباء متخصصين في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، على أن يكون المتقدم ذا خبرة من 5 إلى 15 سنة.

وظائف

مزايا الوظائف الشاغرة في السعودية

- توفير السكن المجاني.

- تذاكر طيران ذهاب وعودة.

- إقامة داخل المنشآت.

- تأمين صحي شامل.

- تتراوح الرواتب حسب التخصص والخبرة المهنية من 4000 إلى 15000 ريال سعودي.

وتوفر الشركة أيضا بيئة عمل آمنة تتوافق مع أعلى معايير السلامة المهنية والصحية.

- فرص للترقي.

- فرص للتطوير المهني، من خلال برامج تدريبية، وورش عمل لتعزيز مهارات العاملين وتطويرهم مهاراتهم.

وظائف شاغرة

رابط وطريقة التقديم لـ الوظائف الشاغرة بالسعودية

وأوضحت هبه أحمد مدير عام إدارة التشغيل بالوزارة أنه على الراغبين في التقديم

على البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

- إرسال السيرة الذاتية.

- جواز السفر الساري.

- المؤهل.

- شهادة الخبرة «إن وجدت».

وظائف

فترة التقديم للوظائف الشاغرة بالسعودية

وتبدأ فترة التقديم غدا الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة 10 أيام، ويرجى العلم أن التقديم مجاني وبدون أي وسطاء.

اقرأ أيضاً
وظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج وأصحاب الخبرات.. اعرف الشروط المطلوبة

وظائف شاغرة بالهيئة المصرية للكتاب.. التخصص والأوراق المطلوبة

سارع في التقديم.. «الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف بمرتبات مجزية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:25 - من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق