الرياضة - 10:27 - الراتب يصل إلى 15 ألف ريال.. وظائف خالية في السعودية (التخصصات والمزايا) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:27 مساءً - وظائف شاغرة في السعودية.. كشفت وزارة العمل عن وجود وظائف شاغرة في عدد من التخصصات الهندسية والإدارية، للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية، في شركة المياه الخليجية للمقاولات.

الوظائف الشاغرة في السعودية

- 2 محاسبين ذوي خبرة في شركات مقاولات.

- مشاريع بنية تحتية، على أن يكون المتقدم ذا خبرة من 3 إلى 7 سنوات.

- 1 مهندس ميكانيكا مشتريات «محطات معالجة المياه، على أن يكون المتقدم ذا خبرة من 3 إلى 10 سنوات.

- 5 مهندسين ميكانيكا على أن يكون المتقدم ذا خبرة من 5 إلى 15 سنة.

- 5 مهندسين مدني خبرة على أن يكون المتقدم ذا من 5 إلى 15 سنة.

- 5 مهندسين كهرباء متخصصين في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، على أن يكون المتقدم ذا خبرة من 5 إلى 15 سنة.

مزايا الوظائف الشاغرة في السعودية

- توفير السكن المجاني.

- تذاكر طيران ذهاب وعودة.

- إقامة داخل المنشآت.

- تأمين صحي شامل.

- تتراوح الرواتب حسب التخصص والخبرة المهنية من 4000 إلى 15000 ريال سعودي.

وتوفر الشركة أيضا بيئة عمل آمنة تتوافق مع أعلى معايير السلامة المهنية والصحية.

- فرص للترقي.

- فرص للتطوير المهني، من خلال برامج تدريبية، وورش عمل لتعزيز مهارات العاملين وتطويرهم مهاراتهم.

رابط وطريقة التقديم لـ الوظائف الشاغرة بالسعودية

وأوضحت هبه أحمد مدير عام إدارة التشغيل بالوزارة أنه على الراغبين في التقديم

على البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

- إرسال السيرة الذاتية.

- جواز السفر الساري.

- المؤهل.

- شهادة الخبرة «إن وجدت».

فترة التقديم للوظائف الشاغرة بالسعودية

وتبدأ فترة التقديم غدا الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة 10 أيام، ويرجى العلم أن التقديم مجاني وبدون أي وسطاء.