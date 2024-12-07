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تعادل إيجابي بين دورتموند ومونشنجلادباخ في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

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تعادل إيجابي بين دورتموند ومونشنجلادباخ في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

تعادل إيجابي بين دورتموند ومونشنجلادباخ في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:26 مساءً - حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ، مع ضيفه بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، في المرحلة 13 من عمر الدوري الألماني.

مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ 

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم تقدم دورتموند بهدف في الدقيقة 65 بواسطة جيمي بينو جيتنز عبر تسديدة قوية عرفت طريقها للشباك.

وأدرك كيفين ستوجر التعادل لبوروسيا مونشنجلادباخ في الدقيقة 71 من ضربة جزاء حصل عليها زميله تيم كلينيست.


وأنهى بوروسيا مونشنجلادباخ، المباراة، بعشرة لاعبين بعد طرد توماش كفانتشارا، لحصوله على الإنذار الثاني في الوقت بدل الضائع.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني، مقابل 18 نقطة لبوروسيا مونشنجلادباخ في المركز 11.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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