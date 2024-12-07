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الرياضة - 10:11 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:11 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:11 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:11 مساءً - بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا، اليوم السبت، الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وجيرونا، في الدوري الإسباني اليوم، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «إستادي مونتيليفي».

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني بث مباشر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مباراة اليوم أمام جيرونا، المقرر إقامتها على أرضية ملعب مونتيليفي بهدف العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإسباني، بعد الهزيمة في الجولة السابقة أمام فريق أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف.

ولا يمر فريق ريال مدريد بأفضل فتراته هذا الموسم، ويحتل الفريق الملكي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، علمًا بأن المرينجي له مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

على الجانب الآخر، يحتل فريق جيرونا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، ويأمل في استغلال عاملَي الأرض والجمهور وتراجع مستوى ريال مدريد لتحقيق نتيجة جيدة في مباراة اليوم.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء، بث مباشر لـ مباراة ريال مدريد ضد جيرونا، اليوم السبت، الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد جيرونا، في الدوري الإسباني اليوم، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «إستادي مونتيليفي».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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