الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يفوز على مانشستر يونايتد 3-2 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 09:54 مساءً - الدوري الإنجليزي، فاز فريق نوتنجهام فورست على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

سجل ثلاثية نوتنجهام فورست كل من: نيكولا ميلنكوفيتش في الدقيقة الأولى، مورغان جيبس وايت في الدقيقة 46 وكريس وود في الدقيقة 53.

فيما سجل ثنائية مانشستر يونايتد كل من: راسموس هويلوندو في الدقيقة 17 وبرونو فيرنانديز في الدقيقة 60.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت، ليني يورو، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز

الوسط: مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، برونو فرنانديز

الهجوم: أماد ديالو، أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوندو

فيما جلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد: ألتاي بايندير، نصير مزراوي، هاري ماجواير، تايرل مالاسيا، كاسيميرو، ماسون ماونت، كريستيان إريكسن، ماركوس راشفورد وجوشوا زيركزي.

وشهد تشكيل مانشستر يونايتد تواجد الفرنسي ليني يورو أساسيًا مع الفريق لأول مرة منذ وصوله هذا الصيف، إذ تعافى أخيرًا من الإصابة التي لحقت به في الفترة التحضيرية.

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر بـ19 نقطة، فيما يملك نوتنجهام فورست 22 نقطة، خامسا في ترتيب الدوري الإنجليزي.

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