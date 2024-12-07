الدوري السعودي، فيرمينيو يقود أهلي جدة للفوز على التعاون 4-2 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 09:41 مساءً - الدوري السعودي، حقق فريق أهلي جدة السعودي ريمونتادا مثيرة أمام مضيفه التعاون، وحول تأخره بهدفين لهدف في الشوط الأول، إلى الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملك عبدالله ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي “دوري روشن للمحترفين”.

سجل الهدف الأول للتعاون اللاعب جواو بيدرو في الدقيقة 22، بينما عزز موسى بارو التقدم بهدف ثان لأصحاب الأرض في الدقيقة 23.

فيما سجل اللاعب روجر إبانيز هدف أهلي جدة في الدقيقة 11+ 45، لينتهي الشوط الأول 2-1 لصالح التعاون، قبل أن يدرك فراس البريكان هدف التعادل لصالح للأهلي في الدقيقة 52.

وأضاف البرازيلي روبرتو فيرمينيو هدفي التقدم لأهلي جدد في الدقيقتين 63 و73 من عمر اللقاء.

تشكيل التعاون أمام أهلي جدة

وبدأ فريق التعاون مباراته أمام أهلي جدة بتشكيل مكون من:

مايلسون دوس سانتوس - أندري جيروتو - عوني السلولي - فهد محمد الجميعة - فلافيو دا سيلفا - أشرف المهديوي - وليد عبد الوهاب - رينيه ريفاس - سلطان مندش - موسى بارو - جواو بيدرو.

تشكيل الأهلي أمام التعاون

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للراقي، تشكيل أهلي جدة ضد التعاون مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024-25.

ويستضيف ملعب «الملك عبدالله ببريدة»، مباراة التعاون ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري السعودي اليوم السبت.

رياض محرز يقود تشكيل الأهلي ضد التعاون في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي- روجر إيبانيز- ميريح ديميرال- سعد بالعبيد.

وسط الميدان: ألكساندر- زياد الجهني- رياض محرز.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع أهلي جدة رصيده إلى 23 نقطة ارتقى بها إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد التعاون عند 18 نقطة في المركز التاسع.

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