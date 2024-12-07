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الرياضة - 09:33 - سعر الذهب الآن.. مفاجأة لـ«الأصفر» بنهاية التعاملات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:33 - سعر الذهب الآن.. مفاجأة لـ«الأصفر» بنهاية التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:33 - سعر الذهب الآن.. مفاجأة لـ«الأصفر» بنهاية التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 09:33 مساءً - سعر الذهب.. ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مساء التعاملات ليسجل نحو 3700 جنيه للبيع، بعد أن سجل في منتصف التعاملات نحو 3690 جنيها للبيع.

سعر الذهب

وتشهد أسعار الذهب في الفترة الحالية تقلبات مستمرة بسبب التوتّرات الجيوسياسية والحروب التي يشهدها العالم، ولذلك تعرض كلمتك في السطور التالية آخر التحديثات الخاصة بـ سعر الذهب في مصر، وتخصّص لكم رابط مباشر للاطلاع على التحديث الأخير لـ أسعار الذهب، ويمكنكم الدخول على الرابط من هنـــــــا.

وفي وقت سابق، توقع بنك أوف أميركا أن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة في عام 2025، مدفوعًا بتوازن سوق المعادن، وفقا لـ موقع «investing».

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4228.5 جنيه 4200 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3876.25 جنيها 3850 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3700 جنيها 3675 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3171.5 جنيه 3150 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2466.75 جنيه 2450 جنيه

سعر الذهب اليوم السبت

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت في مصر نحو 4228.5 جنيه للبيع، 4200 جنيه للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 22 اليوم السبت في مساء التعاملات إلى مستوى 3876.25 جنيه للبيع، 3850 جنيها للشراء.

سعر الذهب

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية نحو 3700 جنيه للبيع، 3675 جنيها للشراء.

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت فوصل إلى مستوى 3171.5 جنيه للبيع، 3150 جنيها للشراء.

أما عن سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت فبلغ في نهاية التعاملات نحو 2466.75 جنيه للبيع، 2450 جنيها للشراء.

سعر الذهب

وسجل سعر الذهب عيار 12 اليوم السبت خلال التعاملات الختامية نحو 2114.25 جنيه للبيع، 2100 جنيه للشراء.

وبخصوص سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات المسائية اليوم السبت فبلغ نحو 1585.75 جنيه للبيع، 1575 جنيها للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهبخلال التعاملات الختامية اليوم السبت إلى مستوى 29600 جنيه للبيع، 29400 جنيه للشراء.

وسجلت أوقية الذهبعالميا في مساء التعاملات نحو 2633.18 دولار للبيع، 2632.86 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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