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الرياضة - 09:33 - مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك نوعية لمد جسور الاستثمار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:33 - مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك نوعية لمد جسور الاستثمار - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:33 - مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك نوعية لمد جسور الاستثمار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 09:33 مساءً - أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك زيارة نوعية لمد جسور الاستثمار، لافتا إلى أن هناك أبعاد سياسية لتلك الزيارة تأتي في حفاوة الاستقبال، وأن حفاوة الاستقبال تعكس التقدير لدور مصر.

وأضاف محمد حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن الدنمارك من الدول ذات التأثير الكبير في اللوجيستيات وحركة الموانئ، موضحاً أن الدنمارك من أهم الدول في مجال الحاويات الكبيرة في العالم.

وأشار إلى مشاركة ملك الدنمارك في منتدى الأعمال لخلق شراكة مع مصر في الاستثمار، مؤكدا أن الدنمارك ترى في مصر فرص استثمارية واعدة، مشيراً إلى أنه تم بحث العديد من المشروعات مثل الهيدروجين الأخضر وتجارة الحاويات.

وأشار إلى أن الدنمارك مركز أوروبي لتجارة الحاويات من ناحية الشمال، منوها بأن رئيسة وزراء الدنمارك أكدت أن مصر هي بوابة الاستثمار لإفريقيا.

نائب: جولة الرئيس السيسي بأوروبا «تاريخية» وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية

الرئيس السيسي يلتقى رئيسة وزراء الدنمارك

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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