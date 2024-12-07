الرياضة - 08:59 - موعد إعلان قرعة الحج السياحي 2025م (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 08:59 مساءً - أكد المهندس إيهاب عبد العال، عضو غرفة شركات السياحة، أن الحكومة أوقفت تراخيص بعض الشركات والمكاتب، بسبب التجاوزات غير المسبوقة التي شهدها موسم الحج الماضي 2024، لافتا إلى أن ذلك جاء لضمان عدم تكرار هذه المشكلات.

آخر موعد للتقديم في الحج السياحي 2025

وأوضح إيهاب عبد العال، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن آخر موعد للتقديم هو 20 ديسمبر الجاري، على أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين يوم 23 من الشهر نفسه.

أسعار الحج السياحي

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن أسعار الحج السياحي الجوي تبدأ من 240 ألف جنيه وتصل إلى 550 ألف جنيه كحد أقصى، مع إمكانية تخفيض القيمة بنسبة تصل إلى 10%، أما رسوم الحج السياحي البري، فتبلغ 225 ألف جنيه.

وأضاف أن الجانب المصري اتفق مع نظيره السعودي على وضع ضوابط مشددة لتفادي تكرار الحوادث التي وقعت في موسم الحج السابق، حيث سافر نحو 200 ألف شخص دون تأشيرة حج معتمدة.

وأوضح أن وزارة الأوقاف أطلقت حملات توعوية واسعة للمواطنين حول إجراءات الحج وأنواعه، التي تشمل الحج السياحي، حج وزارة الداخلية، وحج الجمعيات الأهلية.

ولفت إلى أن الجانب السعودي أوقف إصدار تأشيرات الزيارة الشخصية للمصريين بدءًا من شهر رمضان، بهدف منع أي تجاوزات خلال موسم الحج المقبل.

وتابع: «المواطن يأخذ التأشيرة ويذهب ليعتمر في رمضان ويظل مقيما هناك حتى موسم الحج»، مؤكدا أن التأشيرات لن يتم إصدارها للمصريين بداية من رمضان.