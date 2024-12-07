الرياضة - 08:59 - الجيش السوري: نواصل تنفيذ العمليات النوعية ضد الإرهابيين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 08:59 مساءً - أكدت القيادة العامة للجيش السوري، اليوم السبت، أن الجيش يواصل تنفيذ العمليات النوعية ضد تجمعات الإرهابيين على اتجاهات أرياف حماة وحمص ودرعا الشمالي، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت أنها تعزز خطوط انتشار قوات الجيش السوري في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية منعا لوقوع أي حوادث نتيجة للفوضى التي يحاول الإرهابيون خلقها.

وقالت القيادة العامة للجيش السوري في بيان لها: «شعبنا يواجه منذ عدة أيام حربا إعلامية وإرهابية ممنهجة هدفها زعزعة أمن الوطن والمواطنين ونشر الفوضى والذعر».

وأشارت إلى أن المنصات الإعلامية لم تتوقف التابعة للإرهابيين عن نشر المقاطع المصورة المضللة والأنباء الكاذبة بشأن ما يجري في سوريا.