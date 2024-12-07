المالي إلياسو يزور بعثة بيراميدز قبل مواجهة دجوليبا في دوري أبطال أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 08:46 مساءً - حرص المالي إلياسو لاعب النادي المصري السابق، على زيارة بعثة نادي بيراميدز في العاصمة المالية باماكو، قبل مباراة دجوليبا في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وحرص إلياسو على حضور التدريب الأخير لنادي بيراميدز، والذي أقيم على ملعب ٢٦ مارس في باماكو، قبل المواجهة الهامة.

وصافح إلياسو أفراد بعثة بيراميدز واللاعبين متمنيا لهم التوفيق في لقاء الغد ومشددا على أنه فخور باللعب في الدوري المصري ويكون سعيدا بوجود أي مصري على أرض مالي.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال افريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة دجوليبا وبيراميدز

أقيم اليوم السبت بمقر الاتحاد المالي لكرة القدم، الاجتماع الفني الخاص بـ مباراة دجوليبا وبيراميدز، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي فريق نادي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي في المقابل فريق نادي دجوليبا اللون الأحمر الكامل، بينما سيظهر حارس المرمى باللون الأخضر في الأسود.

وتم الاتفاق على تحرك بعثة بيراميدز مبكرا من فندق إقامتها في باماكو للوصول قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة تجنبا للزحام المتوقع في الطرق المؤدية لاستاد ٢٦ مارس.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مسئول التسويق بالنادي.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته في مالي عند السادسة من مساء اليوم السبت على استاد ٢٦ مارس والذي تقام عليه المباراة.

وصول بعثة بيراميدز إلى مالي

وكانت بعثة بيراميدز وصلت إلى مالي فجر الجمعة برئاسة ممدوح عيد، على متن رحلة طيران خاصة استغرقت ٨ ساعات، لخوض لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يتصدر بيراميدز قمة المجموعة برصيد ٣ نقاط بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ساجرادا الأنجولي في لقاء الجولة الأولى.

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