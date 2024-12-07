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الرياضة - 08:43 - الموافقة على منح معاشات استثنائية.. تعرف على الفئات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:43 - الموافقة على منح معاشات استثنائية.. تعرف على الفئات - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:43 - الموافقة على منح معاشات استثنائية.. تعرف على الفئات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 08:43 مساءً - أعلنت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة.

حالات الاستثناء التي حددتها اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية

وتضمنت عدداً من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، وحالات تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديراً لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد، بالإضافة للحاصلين على أوسمة وأنواط من رجال الشرطة ورجال الدفاع الوطني والعاملين في مجال العمل العام.

ردود أفعال البرلمانيين

ردود أفعال البرلمانيين على قرار المعاشات الاستثنائية

وأشاد عدد من نواب البرلمان بهذا القرار مؤكدين أنه ينتصر للقيم الإنسانية ويرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.

وذكروا أن اشتمال القرار عدداً من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، يؤكد تقدير دورهم الكبير الذي قدموه فداءا للوطن وحبا في ترابه، خاصة وأن هذه التضحيات الكبيرة ستظل راسخة في وجدان جميع المصريين وفي التاريخ.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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