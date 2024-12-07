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مدرب الزرقا يكشف حقيقة إقالته بين شوطي مباراة فريقه أمام منشية الشهداء - أخبار كلمتك

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مدرب الزرقا يكشف حقيقة إقالته بين شوطي مباراة فريقه أمام منشية الشهداء - أخبار كلمتك

مدرب الزرقا يكشف حقيقة إقالته بين شوطي مباراة فريقه أمام منشية الشهداء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 08:30 مساءً - فجر هاني أبو الفضل المدير الفني لفريق الزرقا مفاجأة بشأن قرار إقالته من تدريب الفريق بين شوطي مباراة فريقه أمام منشية الشهداء اليوم السبت، وحقيقة تعديه على حكم اللقاء.

وكتب مدرب الزرقا علي صفحته علي فيس بوك: "أتقدم باستقالتى من نادى الزرقا بين شوطى المباراة، مش هسمح لأى حد مهما كان بالتدخل فى شغلى وعملى، ولو كلفنى ذلك أن أكون صديقًا لجدران غرفتى، الحمد لله ماشى وأنا أول مجموعتي لم أتلق أى هزيمة بفضل الله، ولكن هو ده حال الكرة فى مصر.. اعتذر لجمهور الزرقا العريق المظلوم".

 

حقيقة التعدي على حكم مباراة الزرقا ومنية الشهداء 

وواصل مدرب الزرقا تعليقا على رحيله من النادي بمهاجمة رئيس النادي وعضو مجلس إدارة بالنادي بمنشور آخر عبر الفيس بوك مؤكدا عدم تعديه على حكم المباراة.

وكان نادي الزرقا أحد أندية دوري القسم الثالث، أعلن إقالة مدربه بين شوطي مباراة الفريق اليوم السبت، مع منشية الشهداء.

وأعلنت صفحة لنادي الزرقا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إقالة المدير الفني "هاني أبو الفضل" بين شوطي المباراة، للاعتراض على حكم المباراة، مما أدى إلى تعدي اللاعبين أيضًا على الحكم وطرد لاعب من الفريق.

ووفقا للصفحة، سيقوم النادي بإصدار بيان مفصل حول تفاصيل ما حدث موثقا بالفيديو غدا الأحد.

وحقق الزرقا بعشرة لاعبين الفوز على منشية الشهداء بهدف نظيف خلال أحداث الشوط الثاني للمباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المجموعة السابعة لدوري القسم الثالث.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن زيادة عدد الفرق المتأهلة من بطولة دوري القسم الثالث في الموسم الجديد 2024 -2025.

وتقام مسابقة القسم الثالث بتواجد 142 فريقا مقسمين إلى 12 مجموعة، وتتراوح المجموعات الإثني عشر بين 11 فريقا بحد أدنى و17 فريقا بحد أقصى حسب المنطقة والفرع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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