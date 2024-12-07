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شاهد، افتتاح متحف نادي الزمالك وسط حضور رموز الأبيض - أخبار كلمتك

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شاهد، افتتاح متحف نادي الزمالك وسط حضور رموز الأبيض - أخبار كلمتك

شاهد، افتتاح متحف نادي الزمالك وسط حضور رموز الأبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 08:30 مساءً - افتتح مجلس إدارة نادي الزمالك المتحف الجديد للقلعة البيضاء مساء اليوم السبت، الذي أنشأه هاني برزي عضو مجلس إدارة النادي على نفقته الخاصة.

وقام كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي، والمهندس هشام نصر نائب الرئيس والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وهاني برزي عضو المجلس بقص شريط افتتاح المتحف.

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وتواجد جميع أعضاء المجلس باستثناء أحمد سليمان الذي يترأس بعثة فريق الكرة في نيجيريا، ومحمد طارق عضو المجلس الذي تعرض لأزمة صحية في الأيام الماضية بعد تعرض منزله للحريق.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك بدعوة العديد من رموز النادي الكبار الذين خدموا الكيان على مدار التاريخ، من أجل حضور مراسم افتتاح المتحف الجديد داخل مقر القلعة البيضاء. 

وكان على رأس الحضور كل من، حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك، ومحمود أبو رجيلة وسامي الشيشيني وأيمن عبد العزيز والمندوه الحسيني أمين صندوق الزمالك الأسبق، والدكتورة ماجي الحلواني زوجة الراحل حمادة إمام، واللواء عماد عبد العزيز رئيس لجنة إدارة الزمالك السابقة.

وفي نفس الوقت تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الكرة، وعمر هشام قائد فريق السلة، ومحمود الخواجة نجم الزمالك الأسبق ومصطفى الأحمر نجم كرة اليد الأسبق، ومريم عصمت نجمة الكرة الطائرة السابقة بالزمالك، وحسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك، وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، وإسماعيل سليم نائب رئيس الزمالك الأسبق ومحمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وجمال حمزة وحمادة عبد اللطيف وهشان يكن نجوم فريق الكرة السابقين  ورحاب أبورجيلة عضو مجلس الإدارة السابق.

ومن المقرر أن يفتح متحف نادي الزمالك أبوابه أمام السادة أعضاء الجمعية العمومية بداية من غدًا الأحد.

ويأتي افتتاح المتحف الجديد لنادي الزمالك، ضمن سياسة مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية بتطوير وإنشاء العديد من الخدمات التي تليق بأعضاء نادي الزمالك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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