دوري أبطال أفريقيا، شباب بلوزداد يفوز على ستاد أبيدجان ويشعل مجموعة الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 08:13 مساءً - فاز فريق شباب بلوزداد الجزائري على نظيره ستاد أبيدجان بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف شباب بلوزداد عن طريق اللاعب أيمن محيوس في الدقيقة 71.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- الأهلي 4 نقاط

2- أورلاندو بايرتس 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان بدون نقاط

وخطف النادي الأهلي نقطة ثمينة من مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بعد انتهاء اللقاء بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بايرتس

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله. ‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: رضا سليم وطاهر محمد ووسام أبوعلي. ‏

تشكيل أورلاندو بايرتس أمام الأهلي

فيما بدأ أورلاندو بايرتس أمام الأهلي كالتالي:"

في حراسة المرمى: سيفو شين.

في خط الدفاع: باسيكا ماكو - ثابيثو سيساني - نكوسيناتي سيبيسي - دينو فان روين.

في خط الوسط: تالينتي مباثا - ماكيلين ماكولا - ريليبوهيلي موفوكينج - ديون هوتو - كينث سالينج.

في خط الهجوم: إيفيدنس ماكجوبا.

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