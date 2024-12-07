الرياضة - 08:06 - شبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 08:06 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأحد 8 ديسمبر 2024، يسودها الاعتدال في درجات الحرارة في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس غدا سيميل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء.

وبخصوص الظواهر الجوية في طقس الغد، توقع خبراء الأرصاد حدوث شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة الطقس غدا الأحد في البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1: 2 متر، والرياح جنوبية غربية.

أما حالة الطقس غدا الأحد في البحر الأحمر فستكون بين الخفيفة والمعتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1: 1.50 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 8 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 23 15 العاصمة الإدارية 22 12 6 أكتوبر 22 12 بنها 23 13 دمنهور 23 14 المنصورة 23 14 الزقازيق 23 12 شبين الكوم 22 14 طنطا 22 14 دمياط 22 15 بورسعيد 23 17 الإسماعيلية 24 11 السويس 23 12 العريش 23 11 رفح 22 9 رأس سدر 24 12 نخل 21 4 كاترين 18 2 الطور 24 14 طابا 22 8 شرم الشيخ 27 18 الإسكندرية 22 11 العلمين الجديدة 21 11 مطروح 21 12 السلوم 20 9 سيوة 19 8 رأس غارب 27 15 الغردقة 28 16 سفاجا 27 16 الأقصر 27 11 أسوان 28 12 الوادي الجديد 26 8 أبو سمبل 28 12