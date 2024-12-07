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القليوبية تحصد 200 ألف جنيه، أشرف صبحي يُكرم الفائزين بـ دوري مراكز الشباب - أخبار كلمتك

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القليوبية تحصد 200 ألف جنيه، أشرف صبحي يُكرم الفائزين بـ دوري مراكز الشباب - أخبار كلمتك

القليوبية تحصد 200 ألف جنيه، أشرف صبحي يُكرم الفائزين بـ دوري مراكز الشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 08:01 مساءً - كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب القليوبية عقب فوزه على منافسه منتخب بني سويف بضربات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما فى نهائى دوري مراكز الشباب لكرة القدم باستاد القاهرة الدولي، والذى تنفذه الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شهدت مباراة نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم، حضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، كما شهدت المباراة حضورًا جماهيريًا، وتمكن خلالها فريق منتخب القليوبية من حسم المباراة بفوزه علي بني سويف، ليحقق اللقب.

القليوبية تحصد 200 ألف جنيه، أشرف صبحي يكرم الفائزين بـ دوري مراكز الشباب

وكرم وزير الشباب والرياضة، ومعه محافظي القاهرة والقليوبية وبني سويف الفائزين حيث سلموا كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق القليوبية، كما تم تكريم فريق بني سويف بالميداليات الفضية بعد وصولهم إلى النهائي.

نتائج دوري مراكز الشباب 

ويحصل صاحب المركز الأول (منتخب القليوبية) علي (200) ألف، المركز الثاني (بني سويف) علي مبلغ (150) ألف، والمركز الثالث  (الوادي الجديد) مبلغ (100) ألف، بينما يحصل الرابع (الإسماعيلية) علي مبلغ (50) ألف، خلاف المبالغ التي تتحصل عليها الفرق من النقاط بالمحافظات.

القليوبية تحصد 200 ألف جنيه، أشرف صبحي يكرم الفائزين بـ دوري مراكز الشباب

فيما توج بأفضل لاعب في البطولة اللاعب حسين وافي حسن من منتخب القليوبية، كما حصد اللاعب محمد رضا من منتخب القليوبية جائزة هداف البطولة، وأفضل حارس توج بها كريم ياسر عبد النبي حارس منتخب بني سويف، فيما حصد محمد عبد الرحمن لاعب منتخب بني سويف رجل المباراة النهائية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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