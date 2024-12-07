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برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس 2/2 بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

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برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس 2/2 بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس 2/2 بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - تعادل برشلونة مع نظيره ريال بيتيس بنتيجة 2-2 في  المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "بينتو فيامارين" ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني. 

وسجل هدفي  برشلونة اللاعب ليفاندوفسكي في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول وفيران توريس في الدقيقة 82.  
 

بينما سجل هدفي ريال بيتيس لو سيلسو واساني ديار في الدقيقة 68 و4+90.

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أعلن هانز فليك مدرب برشلونة، تشكيل فريقه أمام نظيره ريال بيتيس في المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "بينتو فيامارين".

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تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

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قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: بينيا، تشيزني، أسترالاجا.

خط الدفاع: كوبارسي، بالدي، إينيجو مارتينيز، كوندي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجيز، هيكتور فورت.


خط الوسط: جافي، بيدري، فرينكي دي يونج، كاسادو، داني أولمو، بابلو توري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينيا، لامين يامال، باو فيكتور، فيران توريس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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