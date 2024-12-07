الرياضة - 07:32 - محتجز إسرائيلي لـ نتنياهو: أنت فاشل.. نريد العودة قبل أن نصاب بالجنون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 07:32 مساءً - نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» مقطع فيديو، منذ قليل، لمحتجز إسرائيلي يدعى، متان تسنجاوكر، يطالب بالتظاهر، وإتمام صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال «تسنجاوكر»: «إلى رئيس الوزراء سمعت عن خطتك الجديدة لإعادتنا للبيوت، وخروج آمن من القطاع، أنا محبط جدًا، الأن أنا متأكد بأنك لا تعرف أعداءك، ولا تعرف توجهاتهم، وهذا فشلك وفشل الحكومة منذ 7 أكتوبر».

وأضاف: «الحراس أبلغونا بالتعليمات الجديدة ونحن خائفون جدًا أنا وأصدقائي على حياتنا ونموت كل يوم ألف مرة ولا أحد يشعر بنا، شعب إسرائيل لا تهملونا نحن مازلنا على قيد الحياة، نريد أن نعود قبل أن نصاب بالجنون، العزلة تقتلنا والظلام مخيف».

وتابع: «غير منطقي أن ندفع ثمن أخطاء الحكومة، وقد آن الأوان لوضع حد لمعاناتنا، أمي أنا أشاهدك وأسمعك كثيرًا، وأنا أفهم النشاطات التي تقومون بها، وأسمع النشاطات وأنا سعيد جدًا لأنك بخير، وآمل أن آراك قريبًا، وأجلس معك على طاولة واحدة لأكل وأشرب وأتحدث معك، أنتم تتركوننا للموت والسقوط».

وواصل: «لا أدري كيف تعملون، لماذا تقترفون كل هذه الأخطاء، أنا أدفع ثمن أخطائكم التي تقترفونها كل يوم وأنا أموت شيئًا فشيئًا كل يوم يموت جزء مني، أدعو سكان إسرائيل عائلتي، أصدقائي، أمي، دادوو، وشاني، وجدتي، الحكومة أهملتنا وتستمر في إهمالنا يومًا بعد يوم».

وأردف: «أنا آمل أن تعملوا ما بوسعكم لتغيير الوضع وإعادتي مع باقي السرى على قيد الحياة بصحة وسلام، الحياة في قطاع غزة غير سهلة، ونحن نعيش مع أكل قليل وماء غير صالح للشرب ودواء قليل، نحن نعيش مع الفأران والعنكبوت وحيوانات أخرى نقص مواد التنظيف يأثر علينا فقد أصابنا بأمراض جلدية».

واختتم المحتجز الإسرائيلي: «أنا أطلب من كل شعب إسرائيل الخروج للتظاهر أمام بيت رئيس الوزراء وعدم تركه ينام ولو لدقيقة نحن نعاني من الأجد أن يعاني مثلنا هو وعائلته أنا آمل في القريب أن نجتمع معَا أنا لا أدري لماذا أخذ وقتًا طويلاً لماذا لا يوجد اتفاق لماذا نحن هنا لا تنسونا».