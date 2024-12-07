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ليفاندوفسكي يعادل إنجاز ميسي مع برشلونة - أخبار كلمتك

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ليفاندوفسكي يعادل إنجاز ميسي مع برشلونة - أخبار كلمتك

ليفاندوفسكي يعادل إنجاز ميسي مع برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - نجح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في تسجيل هدف التقدم لناديه برشلونة، خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، في الجولة 16 من عمر الدوري الإسباني.

رقم مميز لمهاجم برشلونة 

فمن هجمة منظمة في الدقيقة 40، وصلت الكرة إلى جوليس كوندي على الطرف الأيمن، وأرسل كرة عرضية داخل منطقة جزاء الخصم، وصلت أمام ليفاندوفسكي الذي وضعها بكل سهولة في شباك ريال بيتيس.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن روبرت ليفاندوفسكي عادل رقم أسطورة البارسا، ليونيل ميسي، بتسجيل 16 هدفا في أول 16 جولة من الليجا.


وكان ليونيل ميسي قد سجل مع البارسا، 16 هدفا في أول 16 مرحلة بالدوري الإسباني، خلال موسم 2018-2019.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة، فيما يمتلك ريال بيتيس 20 نقطة في المركز 11.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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