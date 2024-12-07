راحة لرجال طائرة الأهلي من التدريبات اليوم استعدادا لمونديال الأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - منح فرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم، في إطار البرنامج الخاص لفترة الإعداد لبطولة العالم للأندية التي تقام في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري بالبرازيل.

وقرر فرناندو مونزو منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات، بعد المجهود البدني الذي بذله الفريق خلال معسكر الإعداد لبطولة العالم للأندية.

مهند مجدي رئيسا لـ بعثة طائرة الأهلي رجال في البرازيل

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة رجال في البرازيل، للمشاركة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 10-15 ديسمبر الجاري.

مونزو يعلن قائمة رجال طائرة الأهلي

أعلن فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق، استعدادًا لخوض بطولة العالم للأندية، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري.

قائمة رجال طائرة الأهلي

وجاءت قائمة «رجال طائرة الأهلي» كالتالي:

عبد الله عبد السلام - عبد الحليم عبو - أحمد صلاح - عبد الرحمن سعودي - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - حسام يوسف - محمد رمضان - سيف عابد - محمد عثمان - مصطفى جابر - خالد عادل - إسلام عبد السميع - زياد أسامة - يوندر جارسيا.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق، برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي.

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