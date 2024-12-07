الدوري الإنجليزي، برينتفورد يفوز على نيوكاسل يونايتد 4-2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - الدوري الإنجليزي، فاز فريق برينتفورد على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “جي تيك كوميونيتي” ضمن منافسات الجولة الـ15.

مباراة برينتفورد ونيوكاسل

أحرز رباعية برينتفورد بريان ويان ويسا وناثان كولينز في الدقيقة 8 و28 و55

وأحرز هدفي نيو كاسل ألكسندر إيزاك وهارفي في الدقيقة 11 و32

مباراة برينتفورد ونيوكاسل

وارتفع رصيد فريق برينتفورد الي 23 نقطة وتسجيل 26 هدفًا

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

وفي نفس الجولة قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الـ2:30 بتوقيت القاهرة اليوم السبت، على ملعب “جوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.