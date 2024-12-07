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علي فرج يتأهل لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش - أخبار كلمتك

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علي فرج يتأهل لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش - أخبار كلمتك

علي فرج يتأهل لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - تأهل علي فرج لاعب منتخب مصر وأندية وادى دجلة والمصنف الأول عالميًا لنهائي بطولة "هونج كونج المفتوحة للإسكواش" -إحدى البطولات البلاتينية- من الرجال.

وصعد بطل العالم وأندية وادى دجلة، علي فرج، لنهائي بطولة "هونج كونج المفتوحة للإسكواش"، وذلك بعد تغلبه على دييغو الياس بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (9-11) (11-7) (11-3)(11-8).

وتعد بطولة "هونج كونج المفتوحة للإسكواش"، إحدى البطولات البلاتينية في اللعبة، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 207,500 ألف دولار.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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