علي فرج يتأهل لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - تأهل علي فرج لاعب منتخب مصر وأندية وادى دجلة والمصنف الأول عالميًا لنهائي بطولة "هونج كونج المفتوحة للإسكواش" -إحدى البطولات البلاتينية- من الرجال.
وصعد بطل العالم وأندية وادى دجلة، علي فرج، لنهائي بطولة "هونج كونج المفتوحة للإسكواش"، وذلك بعد تغلبه على دييغو الياس بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (9-11) (11-7) (11-3)(11-8).
وتعد بطولة "هونج كونج المفتوحة للإسكواش"، إحدى البطولات البلاتينية في اللعبة، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 207,500 ألف دولار.
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