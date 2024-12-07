الرياضة - 07:16 - وزير الأوقاف: مصر كانت وستظل منارة لتلاوة القرآن الكريم وفهمه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 07:16 مساءً - قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن القرآن الكريم نزل في مكة المكرمة، لكن مصر كانت وستظل منارة لتلاوته وفهمه، مؤكدًا أن مصر كانت مركزا علميا قرآنيا هاما منذ العصور الإسلامية القديمة.

وأكد وزير الأوقاف، خلال حوار له مع قناة الناس، أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم تعد إحدى صور الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للقرآن الكريم، مشيرا إلى أن هذه المسابقة هي حلقة في سلسلة ممتدة من العناية بالقرآن الكريم عبر التاريخ.

وأضاف وأوضح أن علماء مصر مثل الإمام الشاطبي والشيخ زكريا الأنصاري، إلى جانب أئمة التلاوة الكبار مثل الشيخ محمد رفعت، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، قد أسهموا في الحفاظ على القرآن الكريم وتعليمه في جميع أنحاء العالم.

وأكد «الأزهري» أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم تعد فرصة لاكتشاف المواهب الصوتية في تلاوة القرآن الكريم من مختلف أنحاء العالم، وأنها تمثل خطوة هامة في إحياء هذا التراث العظيم ونقله إلى الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لاكتشاف أصوات قرآنية جديدة تساهم في نشر تعاليم القرآن الكريم في العالم.

وفيما يتعلق بمشروع عودة الكتاتيب، ذكر الأزهري أن الوزارة قد تبنت هذا المشروع الهام بهدف إحياء مدارس تحفيظ القرآن الكريم التقليدية التي كانت وما زالت من أهم أركان تعليم القرآن في مصر، موضحا أن الوزارة قد أطلقت نموذجًا ناجحًا في قرية الشيخ شحاتة بمحافظة المنوفية، حيث توافد العديد من الأطفال والشباب على هذه الكتاتيب للاستفادة من تعليم القرآن الكريم، مع توفير مرافق داعمة مثل المخابز لتلبية احتياجات الطلاب.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن عودة الكتاتيب يمثل مشروعا وطنيا يعزز القيم الدينية والوطنية لدى الشباب ويحميهم من الفكر المتطرف، كما يسهم في تعزيز حبهم للغة العربية التي تمثل جزءا أساسيا من هويتنا المصرية.

ودعا «الأزهري» جميع المهتمين والمحبين لهذا الشأن للمشاركة في إنجاح مشروع عودة الكتاتيب، مؤكدا أن العام 2025 سيكون عاما ذهبيا لعودة الكتاتيب في مصر، وأنه يتطلع إلى مستقبل مشرق بفضل الدعم الكبير من القيادة الحكيمة لمصر.