تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة إنيمبا في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:15 مساءً - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي على ستاد جودسويل أكبابيو الدولي بمدينة أويو النيجيرية الذي سيستضيف لقاء الأبيض أمام إنيمبا غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك

وأكد المدير الفني ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد أمام بطل نيجيريا والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط.

وشدد جوزيه جوميز على ثقته في جميع أفراد الفريق لتحقيق الأهداف المطلوبة، وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية الخاصة بخطة اللعب قبل انطلاق المران.

المؤتمر الصحفي لجوميز قبل مباراة الزمالك وإنيمبا

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول القدم بنادي الزمالك إن مباراة إنيمبا النيجيري المقرر لها غدًا الأحد في بطولة الكونفدرالية، ستكون صعبة في ظل قوة الفريق المنافس وإقامة المباراة على ملعب بطل نيجيريا.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "هناك أمر إيجابي لصالح الزمالك في المجموعة بوجود فريق من نفس الدولة وهو المصري البورسعيدي، ولكن مباراتنا أمامه ستكون خارج القاهرة، وهو منافس قوي ومواجهاته أمام الزمالك تكون قوية".

وتابع جوميز: "كانت لدينا معلومات عن فريق إنيمبا وتابعنا مباراته أمام المصري، وحاليًا كرة القدم متاحة أمام الجميع وكل فريق يعلم إمكانيات المنافس".

واختتم المدير الفني قائلًا: "أتمنى أن أرى الجماهير الخاصة بفريق إنيمبا تتواجد بكثافة في المدرجات، وغدًا سيكون الأمر مختلف، والزمالك لا يخشى أحد ونسعى لتقديم مباراة قوية في لقاء الغد".

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري

عُقد مساء اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيرى، استعدادًا لمباراة الفريقين المقرر لها غدًا الأحد في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ارتداء الزمالك للزي التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض".

وتقرر أن يرتدي حارس المرمى الزي الأسود الكامل "القميص الأسود الشورت الأسود".

وسيرتدي فريق إنيمبا النيجيري الزي الأزرق الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر الكامل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على كافة التفاصيل والترتيبات الأمنية والتنظيمية، وموعد الوصول إلى الملعب والذي سيكون قبل انطلاق اللقاء بمدة ساعة ونصف تقريبًا.

حضر الاجتماع من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومحمد عبد الرحيم إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بالفريق، بجانب مسؤولي نادي إنيمبا وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيري غدًا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري غدًا الأحد في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك

فوز الزمالك على غزل المحلة

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

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