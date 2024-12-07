انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بايرن ميونخ يفوز على هايدنهايم 4-2 ويواصل صدارته للدوري الألماني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بايرن ميونخ يفوز على هايدنهايم 4-2 ويواصل صدارته للدوري الألماني - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يفوز على هايدنهايم 4-2 ويواصل صدارته للدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:15 مساءً - فاز فريق بايرن ميونخ الألمانى على هايدنهايم بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم بالموسم الجاري 2024-2025، على ملعب "أليانز أرينا".

 

مباراة بايرن ميونخ وهايدنهايم

سجل دايوت أوباميكانو هدف التقدم لصالح البايرن فى الدقيقة 18 ثم جمال موسيالا "هدفين" وليون جوريتسكا.

بينما أحرز هدفى فريق هايدنهايم ماتياس هونساك فى الدقيقة 50، ونيكلاس دوريتش فى الدقيقة 85.

مباراة البايرن ضد هايدنهايم

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، بعد أن خاض 13 مباراة، حقق خلالها الفوز في 10 مواجهات والتعادل 3 ولم يخسر أي مباراة حتى الآن.

فيما يأتى فريق هايدنهايم فى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط فقط من إجمالى 13 مباراة خاضها حتى الآن.

تشكيل بايرن ميونخ أمام هايدنهايم

وكان تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:
حراسة المرمى: بيريتز.

الدفاع: بافالوفيتش، اوباميكانو، كيم مين جاي، جيريرو.

الوسط: كيمتش، بوي، ألفونسو دافيز.

الهجوم: ساني، توماس مولر، أوليسيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 05:19 - معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق