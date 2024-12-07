الرياضة - 06:58 - بعد رفع الاشتراك التأميني.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 06:58 مساءً - يترقب عدد كبير من المواطنين أصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 11 مليونا و500 ألف مواطن متى يحين موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، وذلك عقب قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، ، من المقرر أن يبدأ الصرف مع اليوم الأول من الشهر، الموافق الأربعاء 1-1-2025.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

يتم صرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك أول يوم من كل شهر من مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية إضافة إلى المحافظ الإلكترونية وماكينات الصرف الآلي.

الحد الأدنى للمعاشات 2025

وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ورفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1 يناير 2025

كما أوضح أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025

وأشار إلى أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.