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الأهلي يطلب رسميا تأجيل مباراته الأولى في كأس الرابطة لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

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الأهلي يطلب رسميا تأجيل مباراته الأولى في كأس الرابطة لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

الأهلي يطلب رسميا تأجيل مباراته الأولى في كأس الرابطة لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 06:49 مساءً - طلب  النادي الأهلي في خطاب أرسله إلي رابطة الأندية المحترفية تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الرابطة. 

وتضمن الخطاب شرحا للظروف الطارئة التي ترتب ‏عليها ضرورة سفر بعثة الأهلي إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري؛ للمشاركة في بطولة ‏كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال»".

وقال الأهليي : إن ذلك  يأتي التزامًا بلائحة البطولة وتنفيذًا للالتزامات ‏التي أقرها «فيفا» قبل مباراته المحدد لها 14 ديسمبر الحالي مع الفائز من باتشوكا ‏المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي. 

وأكد الأهلي  في ذات الخطاب أن موعد السفر الذي ‏تحدد للظروف الطارئة يتعارض مع المباراة الأولى للأهلي في كأس الرابطة التي تحدد لها ‏نفس اليوم.

 وعليه فإن الأهلي، وهو يمثل الكرة المصرية، بل والإفريقية  في ‏مونديال الأندية كما ذكر في خطابه، يطلب مساندة رابطة الأندية المحترفة وتأجيل مباراته في كأس الرابطة ‏يوم 10 ديسمبر؛ نظرًا لرغبة وحرص الأهلي الشديد على المشاركة في البطولة والتي تأتي بين الأولويات هذا الموسم.‏

وعلي جانب آخر، خطف النادي الأهلي نقطة ثمينة من مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بعد انتهاء اللقاء بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ترتيب الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع أورلاندو

1- الأهلي 4 نقاط 

2- أورلاندو بايرتس 4 نقاط

3- شباب بلوزداد بدون نقاط 

4- ستاد أبيدجان بدون نقاط

بهذه النتيجة يواصل الأهلي تصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن أورلاندو صاحب المركز الثاني، فيما يأتي شباب بلوزداد وستاد أبيدجان في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط ولكن مع خوض مباراة أقل.

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مباراة الأهلي وأورلاندو 

وشكل فريق أورلاندو بايرتس ضغطا هجوميا قويا على النادي الاهلي منذ بداية الشوط الأول خاصة على الأطراف.

وأنقذ يحيى عطية الله الأهلي في أكثر من هجمة من الجبهة اليسرى.

ومع الدقيقة 35 جاءت أخطر كرة بعد تسديدة من أورلاندو تصطدم بمروان عطية، ولكن يخرجها الشناوي بقبضة يده لتصبح ركنية.

وسدد لاعب أورلاندو بايرتس تسديدة قوية جدا ولكن تخرج بجانب شباك الأهلي بالدقيقة 42.

وسقط محمد الشناوي مصابا بعد الكرة، ولكن يستأنف الحكم اللعب بعد الاطمئنان على حارس الأحمر.

وفي الدقيقة 50 سقط طاهر محمد طاهر بعد التحام قوي مع لاعب أورلاندو بايرتس.

وفي الدقيقة 52 كاد الأهلي أن يسجل الهدف الأول من تسديدة قوية من رامي ربيعة ولكن تصدى لها حارس أورلاندو.

وفي الدقيقة 61 أجرى كولر تبديلين بنزول محمد مجدى أفشة وبيرسي تاو وخروج إمام عاشور ووسام أبو علي.

وواصل كولر تبديلاته بحثا عن خطف هدف عن طريق نزول حسين الشحات وخروج رضا السليم لتنشيط خط الهجوم في الدقيقة 82.

وارتفع أداء النادي الاهلي خلال مجريات الشوط الثاني وهدد مرمى أورلاندو في أكثر من كرة ولكن دون تسجيل أهداف.

 

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تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بايرتس 

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله. ‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: رضا سليم وطاهر محمد ووسام أبوعلي. ‏

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تشكيل أورلاندو بايرتس أمام الأهلي 

فيما بدأ  أورلاندو بايرتس أمام الأهلي كالتالي:"

في حراسة المرمى: سيفو شين.

في خط الدفاع: باسيكا ماكو - ثابيثو سيساني - نكوسيناتي سيبيسي - دينو فان روين.

في خط الوسط: تالينتي مباثا - ماكيلين ماكولا - ريليبوهيلي موفوكينج - ديون هوتو - كينث سالينج.

في خط الهجوم: إيفيدنس ماكجوبا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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