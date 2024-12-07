الدوري الإماراتي، اتحاد كلباء يتعادل مع الجزيرة 1-1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 06:49 مساءً - الدوري الإماراتي، انتهى الشوط الأول من مباراة اتحاد كلباء أمام نظيره الجزيرة الإماراتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب اتحاد كلباء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وغاب الدولي المصري محمد النني عن تشكيلة الجزيرة الإماراتي أمام اتحاد كلباء.

تشكيل اتحاد كلباء أمام الجزيرة

بدأ فريق اتحاد كلباء المباراة بتشكيل مكون من:

سلطان المنذري - عبد العزيز حمد - محمد سبيل - ميها بلازيك - سليم رشيد عبيد - مهدي غايدي - دانييل بيسا - ريجان أليفودا - خالد علي الدرمكي - سباداسيولايت - شهريار موغنالو

تشكيل الجزيرة أمام اتحاد كلباء

أما فريق الجزيرة الاماراتي فبدأ مباراته أمام اتحاد كلباء بتشكيل مكون من:

علي الحوسني - ريتشارد أكونور - محمد عمر العطاس - خليفة الحمادي - محمد ربيع - برونو دي أوليفيرا - نبيل فقير - ماماود كوليبالي - جاي دي جوسنيز - رامون ميريز - عمر تراوري

ترتيب الفريقين في الدوري الاماراتي

يحتل فريق اتحاد كلباء المركز السادس برصيد 13 نقطة، أما الجزيرة فيحتل المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

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