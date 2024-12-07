إقالة المدرب بين الشوطين، نادي بدوري القسم الثالث يصنع الحدث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 06:49 مساءً - أعلن نادي الزرقا أحد أندية دوري القسم الثالث، إقالة مدربه بين شوطي مباراة الفريق اليوم السبت، مع منشية الشهداء.

وأعلنت صفحة نادي الزرقا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إقالة المدير الفني "هاني أبو الفضل" بين شوطي المباراة، للاعتراض على حكم المباراة، مما أدى إلى تعدي اللاعبين أيضًا على الحكم وطرد لاعب من الفريق.

ووفقا للصفحة، سيقوم النادي بإصدار بيان مفصل حول تفاصيل ما حدث موثقا بالفيديو غدا الأحد.

وحقق الزرقا بعشرة لاعبين الفوز على منشية الشهداء بهدف نظيف خلال أحداث الشوط الثاني للمباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المجموعة السابعة لدوري القسم الثالث.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن زيادة عدد الفرق المتأهلة من بطولة دوري القسم الثالث في الموسم الجديد 2024 -2025.

وتقام مسابقة القسم الثالث بتواجد 142 فريقا مقسمين إلى 12 مجموعة، وتتراوح المجموعات الإثني عشر بين 11 فريقا بحد أدنى و17 فريقا بحد أقصى حسب المنطقة والفرع.

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