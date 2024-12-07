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الرياضة - 05:51 - الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. وأماكن وأسعار الوحدات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:51 - الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. وأماكن وأسعار الوحدات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. وأماكن وأسعار الوحدات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي.. يستمر المواطنون في البحث بشكل مستمر عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024، خصوصا بعد إتاحة شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي في الأربعاء الماضي، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي.

كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي

وأكدت وزارة الإسكان أن آخر موعد لـ شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي، سيكون يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

ويتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويجب سداد المصروفات الإدارية 355 جنيها ومبلغ جدية الحجز.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

مبلغ جدية الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي

كما أكدت وزارة الإسكان أن مبلغ جدية الحجز يبلغ 20 ألف جنيه للمتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي في المحافظات، ومبلغ 30 ألف جنيه للمتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة.

وأوضحت وزارة الإسكان أن مساحات شقق الإسكان الاجتماعي تتراوح بين 75 مترا مربعا، و90 مترا مربعا.

شقق الإسكان الاجتماعي

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وبالنسبة لـ الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 فتتمثّل في الآتي: «صورة الرقم القومي للزوج والزوجة، صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها، شهادة دخل، إيصال مرافق، قيد عائلي مميكن، قسيمة زواج مميكنة، برنت تأمينات إن وجد، صورة شهادات ميلاد الأبناء، صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز، صورة من إيصال سداد كراسة الشروط، الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل، استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة».

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر 542 ألف جنيه- 700 ألف جنيه».

أما أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي ومتوسطي الدخل فتتراوح بين 184 ألف جنيه- 400 ألف جنيه».

وبالنسبة لـ أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل في المدن الجديدة تتراوح بين 415- 530 ألف جنيه».

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لمنخفضي الدخل في الأماكن الآتية: «أكتوبر الجديدة 3200 وحدة سكنية، العاشر من رمضان 120 وحدة سكنية، برج العرب الجديدة 1000 وحدة سكنية، مدينة السادات 2400 وحدة سكنية، أخميم الجديدة 1550 وحدة سكنية، سوهاج الجديدة 420 وحدة سكنية، قنا الجديدة 1000 وحدة سكنية، غرب قنا 1200 وحدة سكنية، طيبة الجديدة 760 وحدة سكنية، المنيا الجديدة 800 وحدة سكنية، أسوان الجديدة 540 وحدة سكنية».

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل

وبالنسبة لـ شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لمنخفضي ومتوسطي الدخل فتتواجد في الأماكن الآتية: «الجيزة (العياط، وجزر القطوري) 2455 وحدة سكنية، الشرقية 335 وحدة سكنية، المنوفية 3045 وحدة سكنية، الفيوم 3495 وحدة سكنية، الإسماعيلية 250 وحدة سكنية، البحيرة 1320 وحدة سكنية، مطروح 400 وحدة سكنية، شمال سيناء 595 وحدة سكنية، جنوب سيناء 250 وحدة سكنية، بني سويف 825 وحدة سكنية، المنيا 777 وحدة سكنية، سوهاج 851 وحدة سكنية، قنا 2955 وحدة سكنية، أسيوط 3130 وحدة سكنية، الأقصر 2610 وحدة سكنية، أسوان 665 وحدة سكنية».

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر في الأماكن الآتية: العاشر من رمضان بواقع 5 آلاف و639 وحدة سكنية، برج العرب الجديدة بواقع 1000 وحدة سكنية، السادات بواقع 300 وحدة سكنية، أسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية، المنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية، مدن حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية، مدينة 15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية، أكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية، حدائق أكتوبر بواقع 10 آلاف و204 وحدات سكنية»

شقق الإسكان الاجتماعي

طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- الدخول على موقع التقديم على الشقق، من هنــــــا.

- إدخال البيانات مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكوّن من 14 رقما.

- اختيار الدور الذي يرغب في السكن به.

- الضغط على «أرغب التقديم»، وملء جميع البيانات المطلوبة.

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رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 5 pdf

لشراء كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. عناوين مكاتب البريد

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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