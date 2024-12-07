انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بمشاركة مرموش، شوط أول سلبي بين فرانكفورت وأوجسبورج بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بمشاركة مرموش، شوط أول سلبي بين فرانكفورت وأوجسبورج بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

بمشاركة مرموش، شوط أول سلبي بين فرانكفورت وأوجسبورج بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 05:41 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق آينتراخت فرانكفورت الألمانى ونظيره أوجسبورج بالتعادل السلبي  فى اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري الألماني للموسم الحالي 2024-2025.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق آينتراخت فرانكفورت الألمانى تشكيل فريقه لمواجهة أوجسبورج فى المباراة التى تجمعهما بعد قليل على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري الألماني للموسم الحالي 2024-2025.

وتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي أمام أوجسبورج. 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت 

851d026444.jpg

تشكيل أوجسبورج 

abfe78cbb5.jpg

يسعى آينتراخت فرانكفورت إلى استعادة الثقة سريعًا، بعد أن ودع  الفريق بطولة كأس ألمانيا مبكرا من دور الـ 16، بخسارته أمام مضيفه لايبزيج، بنتيجة 3-0، يوم الأربعاء الماضي.

آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج

ويسعى آينتراخت فرانكفورت إلى مداوة جراح الخسارة في كأس ألمانيا، عبر تحقيق الفوز في مباراة اليوم، والوصول إلى خمسة انتصارات متتالية في الدوري الألماني، واستمرار المنافسة مع بايرن ميونخ على اللقب خلال الموسم الحالي.

ويقدم  عمر مرموش اداء رائع مع فريقه وفي حالة تحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الألماني، سيحقق فرانكفورت رقما جديدا بمعادلة أطول سلسلة انتصارات له منذ أوائل عام 2021، عندما حقق خمسة انتصارات تحت قيادة آدي هوت.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت وصافة ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد أوجسبورج في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقط

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:09 - بارد ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 8 ديسمر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق