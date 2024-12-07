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الرياضة - 05:34 - نائب: جولة الرئيس السيسي بأوروبا «تاريخية» وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:34 - نائب: جولة الرئيس السيسي بأوروبا «تاريخية» وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:34 - نائب: جولة الرئيس السيسي بأوروبا «تاريخية» وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 05:34 مساءً - أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية، التي تشمل ثلاث دول مهمة هي الدنمارك، والنرويج، وأيرلندا، ووصفها بالتاريخية، حيث تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، فضلا عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.

وقال رئيس قوى عاملة النواب، إن هذه الجولة تأتي في توقيت مهم وترمي علي تقديم كل التسهيلات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الثلاث، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح النائب عادل عبد الفضيل، أن أولى محطات جولة الرئيس السيسي الأوروبية كانت للدنمارك، حيث قوبل بحفاوة كبيرة تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها، مشيدا بتوقيع بالإعلان المشترك الذي تم توقيعه بين البلدين، لرفع مستوى العلاقات المصرية - الدنماركية إلي مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلا عن إطلاق مجلس الأعمال المشترك بين البلدين بإنشاء المستثمرين الدنماركيين مشروعات في أي من المجالات ذات الاهتمام المشترك بمصر بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية.

كما أشاد رئيس قوى عاملة النواب بما أكده ملك الدنمارك فريدريك العاشر، أن مصر لا تزال شريكا حيويا لبلاده وبوابة إلي القارة الإفريقية، فضلا عن أن مصر بلد جذاب للدنمارك وتمتلك ثقافات غنية و تاريخا رائعا وشعبا مرحبا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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