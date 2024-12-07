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الرياضة - 05:34 - دون إصابات.. انهيار عقار سكني في مصر القديمة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:34 - دون إصابات.. انهيار عقار سكني في مصر القديمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:34 - دون إصابات.. انهيار عقار سكني في مصر القديمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 05:34 مساءً - شهدت منطقة مصر القديمة انهيار عقار سكني قديم، بشكل جزئي، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بانهيار عقار بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة إلى مكان البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًا في موقع البلاغ.

وتبين عدم وجود مصابين، ويستمع رجال الشرطة لأقوال الشهود، وترفع فرق الإنقاذ البري الأنقاض، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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