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الرياضة - 05:34 - سعر الذهب الآن في مصر (التحديث الأخير) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:34 - سعر الذهب الآن في مصر (التحديث الأخير) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:34 - سعر الذهب الآن في مصر (التحديث الأخير) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 05:34 مساءً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب الآن حالة من الاستقرار النسبي في أسواق الصاغة المصرية، خلال نهاية تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، وذلك بعدما شهد حالة من الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

سعر الذهب الآن

ويستعرض موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه خلال السطور التالية، التحديث اللحظي لـ سعر الذهب، وذلك وفق خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر نحو 4217.25 جنيه للبيع، و4188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما حقق سجل سعر الذهب عيار 22 الآن نطاقا سعريا نحو 3865.75 جنيه للبيع، و3839.5 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21

أما عن سعر الذهب عيار 21 فسجل الآن في السوق المحلي نطاقا سعريا نحو 3690 جنيهًا للبيع، و3665 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر عند مستوى 3162.75 جنيه للبيع، و3141.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم نحو 2460 جنيهًا للبيع، 2443.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12 فسجل مستوى سعريا نحو 2108.5 جنيه للبيع، 2094.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم نحو 1581.5 جنيه للبيع، 1570.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

كما وصل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي إلى 29520 جنيهًا للبيع، و29320 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين سجل سعر أوقية الذهب عالميا نحو 2633.18 دولار للبيع، و2632.86 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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