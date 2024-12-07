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أيمن علي رئيسا للاتحاد المصري للدراجات - أخبار كلمتك

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أيمن علي رئيسا للاتحاد المصري للدراجات - أخبار كلمتك

أيمن علي رئيسا للاتحاد المصري للدراجات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 05:25 مساءً - الدراجات، حسم أيمن علي رئاسة الاتحاد المصري للدراجات في الانتخابات التي أقيمت اليوم بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

 وفاز أيمن علي برئاسة الاتحاد بعد الحصول على 11 صوتا؛ مقابل 9 أصوات لمنافسه محمد البخاري.

قائمة المرشحين في انتخابات الدراجات

وشهدت انتخابات اتحاد الدراجات منافسة قوية على مختلف المقاعد، وتأتي قائمة المرشحين كالتالي:

الرئاسة: محمد البخاري - أيمن سعد - عصام عاشور - خالد عوف - طلعت عبده

العضوية: سمر حامد - ندى الناصر - محمد حجازي - هشام عزام - أشرف حجازي - علي بركة - إيهاب صبري - سمير عبد العظيم - أحمد جابر - أحمد مصطفى - أيمن شوقي - محمد عمران - عبد السلام عبد المنعم - هاني سعيد - محمد قزامل - ياسر عبد الرحمن - أحمد بدير - هديل مجدي - هشام فخر - أحمد كسبه - وأحمد عيد.

وطبقًا للائحة اتحاد الدراجات، يتشكل مجلس الإدارة من رئيس و9 أعضاء، يتم انتخابهم اليوم من الجمعية العمومية التي تضم 21 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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