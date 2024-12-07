الرياضة - 05:18 - تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 05:18 مساءً - سعر الدولار.. لا يزال سعر الدولار يواصل استقراره مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، داخل البنوك العاملة في مصر، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.94 جنيه للشراء و50.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.94 جنيه للشراء، 50.07 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.93 جنيه للشراء، 50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 49.96 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري وصل إلى 49.95 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.96 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع.