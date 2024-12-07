الرياضة - 05:18 - رمز للفخر والتراث.. هذا ما كتبته السيدة انتصار السيسي خلال زيارتها للمتحف الوطني العماني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 05:18 مساءً - زارت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم السبت، المتحف الوطني العماني، خلال زيارته لسلطنة عمان.

وسجلت كلمة خلال زيارتها جاء فيها: "يشرفني أن أكون اليوم في المتحف الوطني بسلطنة عمان والذي يمثل رمزا للفخر والتراث الثقافي الفني لهذه البلاد العريقة، إن زيارتي لهذا الصرح الثقافي تعكس مدى التقدير لجهود سلطنة عمان في الحفاظ على هويتها وتراثها".

واستطردت: "المتحف الوطني هو نافذة تظهر التنوع الثقافي والتاريخي العماني ويعبر عن روح التلاحم بين الماضي والحاضر، إن المتحف ليس مجرد المعرض، بل هو مركز للإلهام والتعلم، وأود أن أوجه الشكر للقائمين على هذا المتحف الرائع، على جهودهم المتواصلة في إظهار الجوانب الفنية من تاريخ عمان العظيم".

واختتمت: "آمل أن تعزز هذه الزيارة أواصر التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين".