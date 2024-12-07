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الرياضة - 05:18 - القوات المسلحة تنظم مراسم تسليم شهادات اجتياز البرامج التدريبية الخاصة بمنظومة العمل الفني - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:18 - القوات المسلحة تنظم مراسم تسليم شهادات اجتياز البرامج التدريبية الخاصة بمنظومة العمل الفني - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:18 - القوات المسلحة تنظم مراسم تسليم شهادات اجتياز البرامج التدريبية الخاصة بمنظومة العمل الفني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 05:18 مساءً - نظمت القوات المسلحة، مراسم تسليم شهادات اجتياز البرامج التدريبية الخاصة بمنظومة العمل الفني في مجالات الدفاع والصناعة، بالتعاون مع شركة تاليس والجامعة الفرنسية بمصر، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التأهيل المستمر وفقا لأحدث النظم التعليمية والتدريبية في مختلف المجالات العسكرية، بحضور الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوى وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلي السفارة والجامعة الفرنسية والملحق العسكري الفرنسي بالقاهرة.

مراسم تسليم شهادات اجتياز البرامج التدريبية

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أ.ح أسامة نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التدريبية بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية لمواكبة التطور المتلاحق فى مختلف العلوم العسكرية والتكنولوجية.

كما ألقى إريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، كلمة أشار خلالها إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وفرنسا، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك بما يهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيم الإستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة.

وأعرب جريجوري ليني نائب الرئيس التنفيذي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة تاليس، في كلمته عن اعتزازه بالتعاون المثمر والبناء بين الشركة والقوات المسلحة في مجالات الدفاع والصناعة.

وألقى الدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، كلمة أكد فيها أن تنفيذ هذه البرامج تمثل خطوة مهمة فى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التعليم والتدريب، مشيرا إلى حرص الجامعة على تدريس المناهج العلمية المتطورة بواسطة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

تضمنت البرامج التدريبية التي تم تنفيذها على مدار عدة أيام عقد العديد من المحاضرات في عدد من المجالات، بهدف صقل مهارات وإمكانيات المتدربين وتعزيز قدراتهم، وفى نهاية المراسم تم تسليم الشهادات للمتدربين.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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