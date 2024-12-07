الرياضة - 05:01 - الأهلي يفرض التعادل السلبي على أورلاندو في عٌقر داره بأبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - الاهلي.. فرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعادل السلي على مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

وانطلقت مباراة الأهلي وأورلاندو، في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «أورلاندو» بجنوب إفريقيا.

الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

وكان قد نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في قص شريط مبارياته بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بتحقيق فوز كبير على حساب ضيفه ستاد أبيدجان الإيفواري، برباعية مقابل هدفين، قبل فرض التعادل على أورلاندو اليوم.

على الجانب الآخر، كان قد نجح فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، في افتتاح مشواره بمجموعات أبطال إفريقيا، بفوز مثير على حساب شباب بلوزداد الجزائري على ملعب الأخير، بهدفين مقابل هدف، قبل السقوط في فخ التعادل السلبي أمام المارد الأحمر اليوم.

ترتيب مجموعة الأهلي بأبطال إفريقيا بعد التعادل مع أورلاندو اليوم

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي على النحو التالي

1- الأهلي 4 نقاط.

2- أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي 4 نقاط.

3- شباب بلوزداد الجزائري 0 نقاط.

4- ستاد أبيدجان الإيفواري 0 نقاط.

تشكيل الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي