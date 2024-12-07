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الرياضة - 05:01 - الرئيس السيسي: تفاهم مشترك مع الدنمارك للارتقاء بالعلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:01 - الرئيس السيسي: تفاهم مشترك مع الدنمارك للارتقاء بالعلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - الرئيس السيسي: تفاهم مشترك مع الدنمارك للارتقاء بالعلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته البالغة بالتواجد في الدنمارك، قائلا: «أعرب عن سعادتي البالغة بالتواجد في هذه المدينة التاريخية الجميلة كوبنهاجن التي تمثل أولي محطاتي في جولة لدول شمال أوروبا في زيارة الأولى من نوعها منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 1922.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك: «أشيد باستقبال حافل وضيافة كريمة منذ وصولي إلى الدنمارك والتي تعكس أصالة الدولة المتحضرة، وتؤكد الرغبة الصادقة في تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون المثمر على أساس مشترك من الاحترام لتحقيق المنفعة المتبادلة».

وأضاف الرئيس السيسي: «شهد لقائي مع رئيسة الوزراء والمباحثات المشتركة تفاهما مشتركا للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية على النحو الذي يتبلور في التوقيع علي الإعلان المشترك لمستوي الشراكة الاستراتيجية».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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