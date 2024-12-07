انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 04:17 - مصطفى بكري: وسائل إعلام أمريكية تستهدف تحقيق أجندة سياسية في سوريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:17 - مصطفى بكري: وسائل إعلام أمريكية تستهدف تحقيق أجندة سياسية في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:17 - مصطفى بكري: وسائل إعلام أمريكية تستهدف تحقيق أجندة سياسية في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 04:17 مساءً - انتقد الكاتب مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة وبوابة الأسبوع، ترويج بعض وسائل الإعلام العالمية أنباء مغلوطة عن الأوضاع في سوريا، من أجل تحقيق أجندات معينة، من ضمنها الحديث عن أن مصر والأردن طالبا الرئيس بشار الأسد بالتنحي عن السلطة ومغادرة البلاد.

وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: وزارة الخارجية المصرية نفت نفيا قطعيا ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن دعوة مصر للرئيس بشار الأسد بالتنحي عن السلطة، وقبل ذلك نفت السفارة الأردنية في واشنطن ذات الادعاءات.

وأضاف: أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية تنفذ مخططات تستهدف تحقيق أجندة سياسية للساسة الأمريكيين وأجهزتهم.

ونفت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، حيث ادعت أن مسئولين مصريين حثوا الرئيس السوري بشار الأسد على مغادرة سوريا.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: «تنفي جمهورية مصر العربية بشكل قاطع ما أوردته صحيفة Wall Street Journal بأن مسئولين مصريين حثوا الرئيس السوري على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى».

وتابعت: «تؤكد مصر أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلًا. وتدعو مصر كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات».

اقرأ أيضاً
هوكستين: الوضع في سوريا نقطة ضعف جديدة لـحزب الله وإيران

عاجل.. مصر تنفي ادعاءات «وول ستريت جورنال» بشأن حث بشار الأسد على مغادرة سوريا

مصر تطالب مواطنيها في سوريا بتوخي الحذر والتواصل مع سفارتها

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:31 - الشيوخ يستعرض 5 تقارير للجان النوعية لأحالتها للحكومة لتفيذ توصياتها.. اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق