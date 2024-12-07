الرياضة - 04:17 - مصطفى بكري: وسائل إعلام أمريكية تستهدف تحقيق أجندة سياسية في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 04:17 مساءً - انتقد الكاتب مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة وبوابة الأسبوع، ترويج بعض وسائل الإعلام العالمية أنباء مغلوطة عن الأوضاع في سوريا، من أجل تحقيق أجندات معينة، من ضمنها الحديث عن أن مصر والأردن طالبا الرئيس بشار الأسد بالتنحي عن السلطة ومغادرة البلاد.

وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: وزارة الخارجية المصرية نفت نفيا قطعيا ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن دعوة مصر للرئيس بشار الأسد بالتنحي عن السلطة، وقبل ذلك نفت السفارة الأردنية في واشنطن ذات الادعاءات.

وأضاف: أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية تنفذ مخططات تستهدف تحقيق أجندة سياسية للساسة الأمريكيين وأجهزتهم.

ونفت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، حيث ادعت أن مسئولين مصريين حثوا الرئيس السوري بشار الأسد على مغادرة سوريا.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: «تنفي جمهورية مصر العربية بشكل قاطع ما أوردته صحيفة Wall Street Journal بأن مسئولين مصريين حثوا الرئيس السوري على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى».

وتابعت: «تؤكد مصر أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلًا. وتدعو مصر كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات».