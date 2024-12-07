انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 04:17 - مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:17 - مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:17 - مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 04:17 مساءً - بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس، اليوم السبت، الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس، في الدوري الإسباني اليوم، عند تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «بينتو فيامارين» معقل بيتيس.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني بث مباشر

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك برصيد 37 نقطة من 16 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 12 وتعادل في واحدة، وخسر في 3 مناسبات.

ويرغب نادي برشلونة في استمرار الانتصارات التي استعادها في الجولة الأخيرة والفوز على ريال مايوركا بنتيجة كبيرة، وهو اليوم يأمل في أن يعود من ميدان بيتيس بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة.

أما الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس، فيأتي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك برصيد 20 نقطة، من 15 مباراة، بواقع 5 انتصارات والتعادل في مثلها، مقابل الخسارة في 5 مباريات.

بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء، بث مباشر لـ مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، اليوم السبت، الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، في الدوري الإسباني اليوم، عند تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «بينتو فيامارين» معقل بيتيس.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

إصابة جديدة تضرب صفوف ريال مدريد الإسباني - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق