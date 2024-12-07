الرياضة - 04:17 - مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 04:17 مساءً - بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس، اليوم السبت، الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس، في الدوري الإسباني اليوم، عند تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «بينتو فيامارين» معقل بيتيس.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني بث مباشر

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك برصيد 37 نقطة من 16 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 12 وتعادل في واحدة، وخسر في 3 مناسبات.

ويرغب نادي برشلونة في استمرار الانتصارات التي استعادها في الجولة الأخيرة والفوز على ريال مايوركا بنتيجة كبيرة، وهو اليوم يأمل في أن يعود من ميدان بيتيس بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة.

أما الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس، فيأتي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك برصيد 20 نقطة، من 15 مباراة، بواقع 5 انتصارات والتعادل في مثلها، مقابل الخسارة في 5 مباريات.

بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء، بث مباشر لـ مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، اليوم السبت، الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، في الدوري الإسباني اليوم، عند تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «بينتو فيامارين» معقل بيتيس.