الرياضة - 04:01 - تحديث لحظي.. سعر الذهب في مصر الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - سعر الذهب في مصر الآن.. ارتفع سعر الذهب في مصر الآن داخل أسواق الصاغة مقارنًة بـ آخر تحديث له، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3690 جنيهًا للبيع، و3665 جنيهًا للبيع، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب في مصر الآن

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سعر الذهب في مصر الآن

سعر الذهب عيار 24

- سجل سعر الذهب في مصر الآن عيار 24، نحو 4217.25 جنيهًا للبيع، و4188.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- سجل سعر الذهب في مصر الآن عيار 22، نحو 3865.75 جنيهًا للبيع، و3839.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- ارتفع سعر الذهب في مصر الآن عيار 21 بقيمة 5 جنيهات، مسجلًا نحو 3690 جنيهًا للبيع، و3665 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- وصل سعر الذهب في مصر الآن عيار 18، إلى 3162.75 جنيهًا للبيع، و3141.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- سجل سعر الذهب في مصر الآن عيار 14، نحو 2460 جنيهًا للبيع، 2443.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- صعد سعر الذهب في مصر الآن عيار 12، لمستوى 2108.5 جنيهًا للبيع، 2094.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- سجل سعر الذهب في مصر الآن عيار 9، نحو 1581.5 جنيهًا للبيع، 1570.75 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب في مصر

- وصل سعر أوقية الذهب في مصر الآن إلى 2633.18 دولارًا للبيع، 2632.86 دولارًا للشراء.

سعر الجنية الذهب

في حين بلغ سعر الجنية الذهب في مصر الآن نحو 29520 جنيهًا للبيع، و29320 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4217.25 جنيه 4188.5 جنيه عيار 22 3865.75 جنيها 3839.5 جنيه عيار 21 3690 جنيها 3665 جنيها عيار 18 3162.75 جنيه 3141.5 جنيه عيار 14 2460 جنيه 2443.25 جنيه عيار 12 2108.5 جنيه 2094.25 جنيه عيار 9 1581.5 جنيه 1570.75 جنيه