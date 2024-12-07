انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 04:01 - آخر تحديث.. سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:01 - آخر تحديث.. سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - آخر تحديث.. سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تداولات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، في شركات الصرافة والبنوك العاملة بمصر، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 50.07 جنيه للبيع، و49.94 جنيه للشراء، فيما سجل في البنك الأهلي نحو 50.03 جنيه للبيع، و49.93 جنيه للشراء.

سعر الدولار

وتقدم كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي خلال تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، نحو 50.07 جنيه للبيع، و49.94 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 50.03 جنيه للبيع، و49.93 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات المسائية إلى 50.03 جنيه للبيع و49.93 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 50.06 جنيه للبيع و49.96 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إلى 50.05 جنيه للبيع، و49.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي خلال تعاملات اليوم في البنوك نحو 50.04 جنيه للبيع، و49.94 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 50.06 جنيه للبيع و49.97 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، على مؤشر جوجل نحو 49.94 جنيه.

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل
سعر الدولار اليوم السبت 7 ديسمبر2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 50.07 جنيه 49.94 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.03 جنيه 49.93 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.03 جنيه 49.93 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.06 جنيه 49.96 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.05 جنيه 49.95 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.04 جنيه 49.94 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.06 جنيه 49.97 جنيه

اقرأ أيضاً
سعر الذهب في عمان اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم السبت 7 ديسسمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الدوري الإنجليزي، مدرب كريستال بالاس يتحدث عن التعادل أمام مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق