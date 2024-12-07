الرياضة - 04:01 - آخر تحديث.. سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تداولات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، في شركات الصرافة والبنوك العاملة بمصر، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 50.07 جنيه للبيع، و49.94 جنيه للشراء، فيما سجل في البنك الأهلي نحو 50.03 جنيه للبيع، و49.93 جنيه للشراء.

سعر الدولار

وتقدم كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي خلال تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، نحو 50.07 جنيه للبيع، و49.94 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 50.03 جنيه للبيع، و49.93 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات المسائية إلى 50.03 جنيه للبيع و49.93 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 50.06 جنيه للبيع و49.96 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إلى 50.05 جنيه للبيع، و49.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي خلال تعاملات اليوم في البنوك نحو 50.04 جنيه للبيع، و49.94 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 50.06 جنيه للبيع و49.97 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، على مؤشر جوجل نحو 49.94 جنيه.

سعر الدولار اليوم السبت 7 ديسمبر2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 50.07 جنيه 49.94 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.03 جنيه 49.93 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 50.03 جنيه 49.93 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.06 جنيه 49.96 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.05 جنيه 49.95 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.04 جنيه 49.94 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.06 جنيه 49.97 جنيه