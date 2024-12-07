الرياضة - 03:09 - بقرار وزاري.. تفاصيل صرف معاشات استثنائية لـ3665 من الحالات الاجتماعية والمرضية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 03:09 مساءً - أعلنت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، موافقتها على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة، وذلك بعدما عقدت اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي.

تفاصيل صرف معاشات استثنائية

وشملت الحالات التي سيتم صرف لها المعاشات الاستثنائية، ما يلي:

1-الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة وذلك من أجل التخفيف من معاناة الأفراد الذين يواجهون ظروفًا قاهرة سواء بسبب الأمراض أو الأوضاع الاجتماعية الحرجة.

2-الحالات الطارئة والعاجلة: مثل ضحايا الكوارث أو الحوادث التي تتطلب تدخلًا سريعًا لتأمين حياة كريمة لهم ولأسرهم.

3-تقدير الخدمات الجليلة: للأفراد الذين قدموا خدمات استثنائية في مجال العمل العام أو ساهموا بشكل متميز في المجتمع.

وشملت القرارات أيضًا عددًا من الحالات التي تعكس تقدير الدولة لتضحيات أبنائها، ومنها ما يلي:

-أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين تعرضوا للإصابة على أيدي الإرهاب والتطرف.

-حالات تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا في أثناء تأدية عملهم تقديرًا لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد.

-الحاصلين على أوسمة وأنواط من رجال الشرطة ورجال الدفاع الوطني والعاملين في مجال العمل العام.