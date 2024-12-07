الرياضة - 02:52 - الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 18 فلسطينيا من قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 18 فلسطينيا من قطاع غزة كانت قد اعتقلتهم في 27 أكتوبر 2023 خلال عمليات الاجتياح البري للقطاع.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا أنه تم نقل الأسرى المحررين الـ18 إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.. وأفاد شهود عيان بأن أحد الأسرى المحررين مصاب في ساقه اليسرى.

ووفقًا لشهادات المفرج عنهم سابقا، تعرض المعتقلون لـضرب وتعذيب وإهانات واستجواب من جيش الاحتلال طوال فترة الاعتقال.

ومنذ أن بدأ الاجتياح البري للقطاع، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف المواطنين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، بينما جرى الإفراج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لايزال مصير الآخرين مجهولا.