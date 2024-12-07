انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 02:52 - الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 18 فلسطينيا من قطاع غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 02:52 - الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 18 فلسطينيا من قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:52 - الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 18 فلسطينيا من قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 18 فلسطينيا من قطاع غزة كانت قد اعتقلتهم في 27 أكتوبر 2023 خلال عمليات الاجتياح البري للقطاع.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا أنه تم نقل الأسرى المحررين الـ18 إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.. وأفاد شهود عيان بأن أحد الأسرى المحررين مصاب في ساقه اليسرى.

ووفقًا لشهادات المفرج عنهم سابقا، تعرض المعتقلون لـضرب وتعذيب وإهانات واستجواب من جيش الاحتلال طوال فترة الاعتقال.

ومنذ أن بدأ الاجتياح البري للقطاع، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف المواطنين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، بينما جرى الإفراج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لايزال مصير الآخرين مجهولا.

اقرأ أيضاً
استشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:44 - حديد عز بـ 39000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق