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تشكيل أورلاندو بايرتس لمباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

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تشكيل أورلاندو بايرتس لمباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

تشكيل أورلاندو بايرتس لمباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - أعلن الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي في الجولة الأولى على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما انتصر أورلاندو بايرتس على شباب بلوزداد في الجزائر بهدفين مقابل هدف.

تشكيل أورلاندو بايرتس  

حراسة المرمى: سيفو شين.

خط الدفاع: باسيكا ماكو - ثابيثو سيساني - نكوسيناتي سيبيسي - دينو فان روين.

خط الوسط: تالينتي مباثا - ماكيلين ماكولا - ريليبوهيلي موفوكينج - ديون هوتو - كينث سالينج.

خط الهجوم: إيفيدنس ماكجوبا.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بايرتس 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله. ‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: رضا سليم وطاهر محمد ووسام أبوعلي. ‏

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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