الرياضة - 02:03 - عاجل.. تشكيل الأهلي ضد أورلاندو بأبطال إفريقيا.. مفاجأة في الهجوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:03 مساءً - الأهلي.. أعلن المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يخوض مباراة أورلاندو الجنوب إفريقي، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو، في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «أرولاندو» بجنوب إفريقيا.

الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا اليوم

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في قص شريط مبارياته بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بتحقيق فوز كبير على حساب ضيفه ستاد أبيدجان الإيفواري، برباعية مقابل هدفين، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

على الجانب الآخر، نجح فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، في افتتاح مشواره بمجموعات أبطال إفريقيا، بفوز مثير على حساب شباب بلوزداد الجزائري على ملعب الأخير، بهدفين مقابل هدف، ليتقاسم الصدارة مع الأهلي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة أورلاندو اليوم

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي على النحو التالي

1- الأهلي 3 نقاط.

2- أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي 3 نقاط.

3- شباب بلوزداد الجزائري 0 نقاط.

4- ستاد أبيدجان الإيفواري 0 نقاط.

تشكيل الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

تشكيل الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا اليوم في حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع يحيى عطية الله رامي ربيعة ياسر إبراهيم عمر كمال في خط الوسط إمام عاشور مروان عطية أكرم توفيق رضا سليم في خط الهجوم طاهر محمد طاهر وسام أبو علي

مقاعد بدلاء الأهلي

حمزة علاء - خالد عبد الفتاح - محمود كهربا - بيرسي تاو - حسين الشحات - أشرف داري - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 6، بتعليق أحمد عبده.