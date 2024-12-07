انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 02:03 - عاجل.. تشكيل الأهلي ضد أورلاندو بأبطال إفريقيا.. مفاجأة في الهجوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 02:03 - عاجل.. تشكيل الأهلي ضد أورلاندو بأبطال إفريقيا.. مفاجأة في الهجوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:03 - عاجل.. تشكيل الأهلي ضد أورلاندو بأبطال إفريقيا.. مفاجأة في الهجوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:03 مساءً - الأهلي.. أعلن المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يخوض مباراة أورلاندو الجنوب إفريقي، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو، في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «أرولاندو» بجنوب إفريقيا.

الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا اليوم

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في قص شريط مبارياته بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بتحقيق فوز كبير على حساب ضيفه ستاد أبيدجان الإيفواري، برباعية مقابل هدفين، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي

على الجانب الآخر، نجح فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، في افتتاح مشواره بمجموعات أبطال إفريقيا، بفوز مثير على حساب شباب بلوزداد الجزائري على ملعب الأخير، بهدفين مقابل هدف، ليتقاسم الصدارة مع الأهلي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة أورلاندو اليوم

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي على النحو التالي

1- الأهلي 3 نقاط.

2- أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي 3 نقاط.

3- شباب بلوزداد الجزائري 0 نقاط.

4- ستاد أبيدجان الإيفواري 0 نقاط.

الاهلى وستاد أبيدجان

تشكيل الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

تشكيل الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا اليوم
في حراسة المرمى محمد الشناوي
في خط الدفاع يحيى عطية الله رامي ربيعة ياسر إبراهيم عمر كمال
في خط الوسط إمام عاشور مروان عطية أكرم توفيق رضا سليم
في خط الهجوم طاهر محمد طاهر وسام أبو علي

مقاعد بدلاء الأهلي

حمزة علاء - خالد عبد الفتاح - محمود كهربا - بيرسي تاو - حسين الشحات - أشرف داري - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 6، بتعليق أحمد عبده.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والدوريات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق