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الرياضة - 02:03 - رئيس البرلمان الدنماركي: حريصون على توطيد علاقاتنا مع دول الشرق الأوسط وخاصة مصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:03 - رئيس البرلمان الدنماركي: حريصون على توطيد علاقاتنا مع دول الشرق الأوسط وخاصة مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:03 - رئيس البرلمان الدنماركي: حريصون على توطيد علاقاتنا مع دول الشرق الأوسط وخاصة مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:03 مساءً - أكد رئيس البرلمان الدنماركي سورين جاد، اليوم السبت أن بلاده حريصة على توطيد علاقات الصداقة مع دول الشرق الأوسط، خاصة مصر، مشيرا إلى أن مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت رؤيته بشأن الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط وسبل حلها.

وأشار رئيس البرلمان الدنماركي ـ في تصريح خاص لقناة النيل للأخبار ـ إلى أن الدنمارك سوف تنضم إلى مجلس الأمن الدولي في يناير المقبل، موضحا أن قضايا الشرق الأوسط ستناقش وتطرح في مجلس الأمن خلال الفترة القادمة، لذا تحرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دول المنطقة.

وبشأن علاقات التعاون بين مصر والدنمارك، نوه جاد إلى أن الدنمارك لديها الكثير من الشركات التي تعمل في مصر، مشددا على حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة مع مصر وزيادة عدد الشركات العاملة لديها.

وكان الرئيس السيسي قد اجتمع صباح اليوم برئيس البرلمان الدنماركي، وعدد من الشخصيات البرلمانية بمقر البرلمان بكوبنهاجن في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها لدولة الدنمارك، والتي بدأت يوم الخميس الماضي، حيث أجرى مباحثات تناول العلاقات المصرية الدنماركية في كافة المجالات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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